Эндокринолог Саввина рассказала, что долгое пребывание на солнце не может вызвать повышение сахара в крови

Эндокринолог Татьяна Саввина рассказала, что солнечные ожоги могут спровоцировать повышение сахара в крови, но на практике это даже не будет заметно. Об этом сообщил «Пятый канал».

По данным сайта kp.ru, при ожогах, как и любых других травмах, организм вырабатывает кортизол. Тот, в свою очередь, приводит к скачку сахара. Саввина уточнила, что количество кортизола будет настолько маленьким, что никаких перемен в самочувствии не произойдет.

«Повышение кортизола будет несущественным или его не будет вообще, поэтому и реакции сахара крови не будет», — подчеркнула она.