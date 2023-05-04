04 мая 2023, 14:09
Эндокринолог Русанов связал развитие атеросклероза с избыточным потреблением трансжиров
Чрезмерное употребление продуктов, в составе которых содержатся трансжиры, провоцирует повышение холестерина и становится причиной развития атеросклероза. Об этом сообщил врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов сайту «Аргументы и факты».
По словам специалиста, вредные трансжиры содержатся в замороженных полуфабрикатах, чипсах, попкорне, мороженом и фастфуде. Их потребление следует ограничить при сахарном диабете и болезнях сердца.
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По данным RT, выявить повышение глюкозы и холестерина в крови на ранних стадиях сложно, поэтому очень важно регулярно сдавать анализы.
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