Здоровье 04 мая 2023, 14:09 Эндокринолог Русанов связал развитие атеросклероза с избыточным потреблением трансжиров

Читать 360tv в

Чрезмерное употребление продуктов, в составе которых содержатся трансжиры, провоцирует повышение холестерина и становится причиной развития атеросклероза. Об этом сообщил врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов сайту «Аргументы и факты».

По словам специалиста, вредные трансжиры содержатся в замороженных полуфабрикатах, чипсах, попкорне, мороженом и фастфуде. Их потребление следует ограничить при сахарном диабете и болезнях сердца.

Реклама

По данным RT, выявить повышение глюкозы и холестерина в крови на ранних стадиях сложно, поэтому очень важно регулярно сдавать анализы.