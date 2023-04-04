Здоровье 04 апреля 2023, 21:31 Эндокринолог Румянцева рассказала, кому стоит избегать употребления мяса Эндокринолог Румянцева посоветовала людям с болезнями почек не есть мясо

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Мясо является очень полезным продуктам, однако некоторым людям стоит исключить его из рациона. Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева рассказала, кому такой продукт может навредить. Об этом сообщил «Абзац».

По словам медика, не есть мясо стоит людям, которые страдают от болезней почек. При заболевании данных органов организм теряет способность выводить мочевую кислоту, которая выделяется после употребления мяса. Вещество начинает накапливаться в суставах и оказывает токсичное действие.

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Также количество мяса лучше сократить худеющим людям. В качестве альтернативы стоит выбрать рыбу или птицу, написал сайт kp.ru.