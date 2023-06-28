Здоровье 28 июня 2023, 17:54 Эндокринолог Рождественская предостерегла от самостоятельного приема БАДов и витаминов

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Принимать БАДы и витамины следует только по рекомендации врача, чтобы избежать опасных и неприятных последствий. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог Ольга Рождественская.

Многие добавки нужно пить в строго определенное время или исключать одновременного приема. Так, например, магний следует добавлять в вечернее время, чтобы улучшить сон. А железо категорически нельзя смешивать с цинком.

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«Если железо выпить вместе с цинком, именно БАД, то одно другое выбивает и, по сути, не будет ни железо, ни цинк усваиваться. Поэтому тут тоже очень важно, что можно вместе, что — раздельно. К сожалению, этот момент может отрегулировать специалист правильным назначением», — отметила Ольга Рождественская.

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