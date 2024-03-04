Здоровье 04 марта 2024, 18:16 Эндокринолог Резвых рассказала, что каши быстрого приготовления не содержат полезных веществ

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В попытке придерживаться здорового образа жизни многие люди выбирают продукты, которые кажутся полезными, но на самом деле могут даже вредить организму. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала эндокринолог Анастасия Резвых.

Она объяснила, что каши — одни из самых полезных завтраков. Однако не тогда, когда речь идет о крупах быстрого приготовления. Они проходят столько стадий подготовки, что в них не остается никаких полезных веществ. Кроме того, у таких каш высокий гликемический индекс из-за сахара и фруктовых добавок.

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«В составе каш крупы, которые проходят очень много этапов приготовления, как термических так, так и этапы очистки, и на выходе мы не получаем практически ничего», — объяснила Анастасия Резвых.

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