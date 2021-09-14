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    14 сентября 2021, 18:46

    Эндокринолог рассказал, почему опасно употреблять много фруктозы

    Оксана Лавнюженко

    Эндокринолог, диетолог, специалист в области antiage-медицины Елена Островская объяснила, почему фруктоза наносит не меньший вред организму, чем сахар. Об этом сообщила Pravda.Ru.

    Эндокринолог рассказал, почему опасно употреблять много фруктозы

    «Появляется все больше исследований, что на самом деле фруктоза не столь безобидна, и особенности усвоения этих двух сахаров — глюкозы и фруктозы — разные. Если глюкоза хорошо усваивается и идет на обеспечение нужд организма (питание всех клеток, потому что им нужна энергия), то фруктоза не нужна ни мозгу, ни мышцам. Фруктоза метаболизируется в печени. А печень метаболизирует яды, то есть то, что не усваивается нормально организмом», — пояснила специалист.

    Она отметила, что сахар от фруктозы сразу же превращается в жир, причем в виде триглицеридов. Более безобидно съесть небольшое количество глюкозы, которая будет отложена в печени в виде гликогена. Гликоген — это сложный углевод, который используют мышцы при физической нагрузке.

    В кишечнике фруктоза может усваиваться не очень хорошо из-за того, что у многих людей появляется устойчивость к ее всасыванию. Она способна накапливается в кишечнике и вызывать процессы брожения. Человек при большом потреблении этого компонента даже может получить ожирение, заключила Островская.