Эндокринолог рассказал, почему опасно употреблять много фруктозы

Эндокринолог, диетолог, специалист в области antiage-медицины Елена Островская объяснила, почему фруктоза наносит не меньший вред организму, чем сахар. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Появляется все больше исследований, что на самом деле фруктоза не столь безобидна, и особенности усвоения этих двух сахаров — глюкозы и фруктозы — разные. Если глюкоза хорошо усваивается и идет на обеспечение нужд организма (питание всех клеток, потому что им нужна энергия), то фруктоза не нужна ни мозгу, ни мышцам. Фруктоза метаболизируется в печени. А печень метаболизирует яды, то есть то, что не усваивается нормально организмом», — пояснила специалист.

Она отметила, что сахар от фруктозы сразу же превращается в жир, причем в виде триглицеридов. Более безобидно съесть небольшое количество глюкозы, которая будет отложена в печени в виде гликогена. Гликоген — это сложный углевод, который используют мышцы при физической нагрузке.

В кишечнике фруктоза может усваиваться не очень хорошо из-за того, что у многих людей появляется устойчивость к ее всасыванию. Она способна накапливается в кишечнике и вызывать процессы брожения. Человек при большом потреблении этого компонента даже может получить ожирение, заключила Островская.