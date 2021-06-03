Эндокринолог рассказала, какая простая привычка улучшит здоровье

Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о простой привычке, которая поможет улучшить здоровье. Об этом сообщило РИА «Новости».

С утра эндокринолог советует выпивать стакан воды. Стакан воды натощак запускает обменные процессы и подготавливает ЖКТ к приему твердой пищи. При этом вода должна быть температурой 40 градусов — в теле человека температура около 38 градусов, и более прохладная вода покажется холодной, добавил сайт «Русская планета».

«Когда вода попадает на мускулатуру пищеварительной системы, происходит небольшой спазм — чем холоднее вода, тем спазм сильнее. Особенно уязвимы тут протоки желчного пузыря: они сами по себе небольшие, и им достаточно совсем легкого спазма, чтобы перекрыть желчь на какое-то время», — рассказала Павлова.