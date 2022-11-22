22 ноября 2022, 16:54
Эндокринолог рассказал, в чем главная опасность полуфабрикатов
Эндокринолог Кирдянкина: полуфабрикаты вредны из-за высокого содержания сахара и соли
Экдокринолог Наталия Кирдянкина рассказала, что основной вред полуфабрикатов заключается в большом количестве соли, сахара, жиров и консервантов в составе. Об этом сообщил телеканал «Доктор Питер».
«Указанные ингредиенты не только приводят к увеличению веса, но и могут вызывать повышение уровня сахара в крови или артериального давления — в отдаленной перспективе», — уточнила врач.
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Сайта utro.ru добавил, что часто готовые блюда содержат трансжиры. Они повышают уровень холестерина в организме и увеличивают риск ишемической болезни сердца, заключила Кирдянкина.
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