02 мая 2023, 01:26
Эндокринолог рассказал, почему нельзя пить кефир на ночь
Врач-эндокринолог Павлова: кефир на ночь может вызвать предиабетическое состояние
Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила об опасности употребления кефира перед сном. О негативных последствиях она рассказала сайту «Аргументы и факты».
Медик объяснила, что у этого кисломолочного напитка высокий инсулиновый индекс, показывающий, как сильно повышается уровень инсулина в ответ на поступление пищи в организм.
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«То есть если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы крови», — отметила Павлова.
В ответ на снижение глюкозы печень начнет усиленную выработку гормона. Как результат, утром в крови уровень глюкозы будет повышен. А уже это может вызвать нарушение углеводного обмена, а затем и диабет.
От единичного случая такое, скорее всего, не произойдет, а вот регулярное употребление стакана кефира на ночь может привести к серьезным последствиям.
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