Эндокринолог рассказал, почему человеку не нужен подсчет выпитой за день воды

Здоровому человеку не нужно подсчитывать количество выпитой жидкости, потому что организм сам регулирует потребность в ней. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Эксперт пояснила, что около 20% жидкости человек получает из твердой пищи и 80% — из питьевой воды и других напитков. Больше всего воды в овощах и фруктах, меньше всего — в фастфуде, уточнила она в комментарии газете «Известия».

По словам Михалевой, если вычесть воду, получаемую с твердой пищей, остальная необходимая жидкость составляет примерно 1,6 литра для женщин и два литра для мужчин.

«Она включает в себя питьевую воду, напитки, в том числе жидкие молочные продукты, жидкие готовые блюда, например суп», — уточнила специалист.

Врач напомнила, что в отдельных случаях потребность в жидкости может повышаться. Это происходит при занятиях спортом, жаркой погоде, избыточной массе тела, повышенной температуре тела, а также при рвоте, диарее, частом мочеиспускании.

При дефиците жидкости нервная система дает сигнал — человек начинает чувствовать жажду. Оно может быть снижено у пожилых людей или пациентов с органическими поражениями центральной нервной системы, но они достаточно редки. Здоровый человек может сам регулировать потребление жидкости, добавила Михалева.

Диетолог отметила, что получить обезвоживание очень сложно, потому что организм даст сигналы самостоятельно. Важно не игнорировать их и пить при появлении жажды.