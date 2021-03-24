Эндокринолог рассказал о работе с парами на грани развода

Эндокринолог, доктор медицинских наук Елена Андреева рассказала, что некоторые пары, которые хотят развестись, нуждаются не в помощи психолога, а в лечении у эндокринолога. Об этом сообщил «Мир 24».

Андреева пояснила, что проблемы с щитовидной железой у одного из партнеров могут стать причиной постоянных ссор. В таком случае требуется лечение на уровне эндокринной системы. Специалист уточнила, что чаще такие проблемы возникают у женщин, так как у них есть циклические изменения в течение месяца. В любом случае помощь обычно нужна обоим партнерам.

«Два сапога — пара. Рано или поздно люди, которые живут вместе, становятся похожими друг на друга, очень часто в этих ситуациях требуется помощь и психологическая, иногда гормональная — для коррекции тех или иных гормонов, которых достаточно много», — рассказала врач.

Андреева уточнила, что с такими проблемами не стоит бороться самостоятельно. Сейчас многие использую БАДы с сомнительном составом. Такие препараты часто не проходят клинические испытания. Поэтому лучше обратиться к врачу.

«Чаще всего при этих ситуациях требуется и работа эндокринологов, и работа психотерапевтов или психологов», — заключила она.