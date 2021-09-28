Эндокринолог рассказал о пользе гранатов

Эндокринолог Анастасия Тараско рассказала, чем полезны гранаты. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ИА Nation News, в гранате множество полезных веществ. В частности, антиоксидантов и полифенолов, которые оказывают противовоспалительный, антиканцерогенный и иммуностимулирующий эффекты. В гранате также высокая концентрация полезных микроэлементов благодаря его толстой кожуре.

Антиоксиданты помогают в выведении плохого холестерина и укреплении стенок сосудов. Сок плода полезен для людей с болезнями сердца. Также он разжижает кровь и облегчает процесс кровообращения.

Также морская капуста может помочь укрепить иммунитет. Она улучшает работу щитовидной железы, а также содержит полезные микроэлементы, которые есть далеко не во всех продуктах. Ее можно употреблять во время любого приема пищи, если у человека нет противопоказаний или индивидуальной непереносимости.

Перед включением морской капусты в рацион нужно правильно ее выбрать. Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко рассказала, что именно глубоководная морская капуста имеет полезные свойства.