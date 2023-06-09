Здоровье 09 июня 2023, 02:28 Эндокринолог рассказал, о чем может говорить потливость Эндокринолог Павлова: при сильной потливости нужно проверить щитовидную железу Pxhere

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Выраженная потливость, которая не вызвана жаркой погодой и усиленными физическими нагрузками, с большой вероятностью является признаком проблем со здоровьем. Эндокринолог Зухра Павлова отметила, что в этом случае первым делом следует проверить щитовидную железу. Слова врача привел «МедикФорум».

«Щитовидка может начать вырабатывать огромное количество гормона тироксина, который для нашего организма, как дрова для печки», — объяснила Павлова.

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У людей с таким нарушением также развивается склонность к тревожности, аритмии. Также у них может начать уходить вес. Все это может происходить при нормальном питании и даже повышенном аппетите.

Такое отклонение нередко возникает в работе щитовидной железы у женщин в период менопаузы и перименопаузы. Если перечисленные симптомы замечены у женщины более молодого возраста, то следует обратиться к врачу. Он поможет установить причину недомогания.

У мужчин сильная потливость может означать дисбаланс гормона дигидротестостерона. Запах муксуса от мужчины также может указывать на это. Заметив такие симптомы, мужчине тоже рекомендуется обратиться к эндокринологу.