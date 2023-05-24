Здоровье 24 мая 2023, 04:23 Эндокринолог рассказал, как справиться с ложным чувством голода Эндокринолог Павлова: побороть ложное чувство голода можно сменой занятий и питьем воды Pxhere

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Чтобы побороть ложное чувство голода, нужно сменить деятельность и пить больше воды. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Как отметила врач, ощущение голода нередко приходит при переходе на правильное питание, в некоторых случаях его можно спутать с жаждой. Поэтому, как заметила эндокринолог, ежедневно следует выпивать не менее двух литров воды.

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Также рекомендуется сохранять интервал между приемами пищи в три–пять часов или делать перекус между основными приемами, отметили «Известия».

Есть одни только фрукты, предупредила Павлова, вредно. Это может привести к резкому повышению инсулина и голоду, объяснила эндокринолог. Поэтому съесть яблоко или банан лучше в сочетании с кусочком сыра или с йогуртом.

Умственное напряжение может спровоцировать желание съесть что-нибудь вредное. В такие периоды Павлова рекомендовала отвлекаться физическими нагрузками. В этом случае мозг сконцентрируется на управлении мышцами, объяснила врач. Ночная чистка зубов к 21:00 также поможет справиться с ложным чувством голода.

Врач-эндокринолог Лейла Асадова предупредила, что если человека мучает сухость во рту, частое чувство голода, жажда и походы в туалет, то есть причины полагать, что у него сахарный диабет. Также стоит насторожиться, если у человека долго не заживают раны.