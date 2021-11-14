Эндокринолог рассказал, как снизить риск диабета у ребенка

Сахарный диабет является лидером среди всех эндокринных заболеваний у детей. Но есть способы снизить риск возникновения заболевания у ребенка, рассказала «360» детский эндокринолог Видновской РКБ «Детская поликлиника» Мария Калошина.

Специалист отметила, что зачастую у детей развивается диабет первого типа, который несет за собой практически полную гибель клеток, вырабатывающих инсулин. Заболевание характеризуется очень низким уровнем инсулина в крови, из-за чего ребенок зависит от лечения инсулином.

Основной причиной развития такого типа диабета становится вирусная инфекция, разрушающая клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин.

«[Чтобы снизить риск появления диабета первого типа,] мы можем профилактировать развитие инфекционных заболеваний у ребенка. Его закаливание, нормализация двигательной активности, разнообразное питание. Ключевой момент, чтобы питание включало в себя овощи и фрукты и достаточное количество белков», — пояснила она.

Если говорить о диабете второго типа у детей, то сейчас его случаи участились, хотя в основном он встречается у взрослых.

«Возросла доля детей с ожирением. Поэтому родителям важно следить за массой тела ребенка, тем более если есть отягощенный анамнез по наследственности», — отметила Калошина.

Эксперт пояснила, что чем больше у человека больных диабетом родственников, тем процент наследуемости будет выше. Зная, что хотя бы один человек в семье имеет диагноз «диабет второго типа», родителям стоит задуматься о массе тела ребенка, если она выше возрастной нормы, подчеркнула она. В этом случае стоит обратиться к специалисту, который сможет определить, нужно ли проводить какие-то дополнительные исследования, измерять уровень глюкозы в крови.

Отдельно врач обратила внимание, что рассуждения о том, что инсулин вызывает зависимость, — это миф. При инсулинотерапии происходит замещение недостатка инсулина в организме. Это все равно что дать воду человеку, который хочет пить, добавила она.

Калошина отметила, что введение инсулина сейчас происходит не в очень удобной форме — в виде инъекций, а дети не любят уколы и боятся их.

«Но наша медицина направлена на улучшение инсулинотерапии. Придумана помповая инсулинотерапия. Это такое техническое средство, которое может вводить инсулин без необходимости многократных инъекций. Помпа очень маленькая, ее можно даже положить в карман», — рассказала врач.

Калошина обратила внимание, что для пациентов с диабетом — и для взрослых, и для детей и их родителей — есть специальные школы, где учат, как питаться, как подсчитывать количество углеводов в пище. Объясняют, как правильно подсчитывать количество инсулина, которое нужно ввести, исходя из хлебных единиц. Учат технике инъекции, а также тому, как правильно хранить инсулин, как его транспортировать. Плюс ко всему пациентам оказывают поддержку, помогают им адаптироваться к своей болезни и понять, что это не приговор.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечают каждый год — 14 ноября. Число страдающих заболеванием растет каждый год, все чаще им болеют дети и подростки. Что важно знать об этом заболевании — читайте в материале «360».