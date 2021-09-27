Эндокринолог рассказал, как скорректировать питание детей для снижения веса

В современном мире многие дети страдают от лишнего веса. Эндокринолог Светлана Буканова рассказала, как скорректировать питание, чтобы ребенок похудел. Об этом сообщили «Известия».

Специалист посоветовала ограничить для детей употребление сладкой газировки и соков. Также лучше поменьше употреблять в пищу сладкие фрукты. Питание при этом должно быть четырехразовым. Нельзя при этом исключать завтрак. Важно разнообразить питание овощами, передало РИА ФАН.

«Если эти меры не привели к улучшению ситуации, то лучше всего обратиться к врачу. Больше половины детей с ожирением продолжают жить с этим заболеванием и во взрослом возрасте, при этом его степень обычно прогрессирует», — рассказала врач.