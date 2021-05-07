Эндокринолог рассказал, как сидеть на диете без вреда для здоровья

Член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова рассказала, как оставаться в форме без вреда здоровью. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она рассказала, что не должно быть жестких ограничений. Достаточно сбалансированно питаться, чтобы поддерживать форму.

«Диета — это специально разработанный режим питания, который не предполагает ограничения в продуктах питания и голодание. Однако в наши дни диеты чаще сводят к запретительным мерам, что в корне меняет смысл соблюдения диеты в целом», — пояснила Евдокимова.

Она посоветовала снизить в рационе количество жиров и употреблять больше клетчатки. При этом нельзя забывать о физической активности, добавила врач.

«Любая диета должна быть рекомендована врачом: ее длительность и периодичность должна также согласовываться со специалистом», — заключила она.

Жесткие ограничения в еде или голодание будут иметь противоположный эффект: человеку не будет хватать необходимых веществ, в результате у него не будет сил и энергии.