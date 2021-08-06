Эндокринолог предупредил об опасности интервального голодания

Интервальное голодание является не самым лучшим способом для избавления лишнего веса. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова, написала «Политика сегодня».

Эндокринолог отметила, что не употреблять пищу в течении 16 часов в день, как это делают приверженцы популярной диеты, чревато серьезными последствиями для организма. Чтобы оставаться здоровым, необходимо есть три раза в день, употребляя нужный уровень белка. По словам специалиста, он равен полутора граммам на один килограмм веса человека.

Например, из практики врача, одна женщина, злоупотреблявшая голоданиями, потеряла почти все зубы, а другая получила дефицит мышечной массы.