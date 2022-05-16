Эндокринолог Потешкин рассказал, какие продукты мешают похудеть

Многие продукты продаются под видом диетических, но на самом деле полезных свойств в них мало и похудению они только мешают. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин.

В первую очередь это касается продуктов на фруктозе, которые всегда стоят в магазинах на полках с диетическими товарами.

«Фруктоза очень быстро перерабатывается организмом: она легко перерабатывается в клетках в глюкозу, глюкоза возвращается в кровоток и далее, если запаса гликогена в печени достаточно, распределяется по депо, увеличивая жировую массу», — пояснил врач.

То же касается и соков, которые по сути берут из фруктов только сахар, но не полезные вещества. Остерегаться стоит и продуктов со скрытыми жирами — особенно колбас и сосисок.

«Часто в стремлении похудеть люди полностью отказываются от длинных углеводов, которые содержатся в качественном хлебе, крупах, макаронах из твердых сортов пшеницы. Это чревато обратным эффектом: мозг в ситуации нехватки углеводов требует их через самый простой и быстрый способ — сладкое. В итоге происходят срывы», — добавил Потешкин.