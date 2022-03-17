Эндокринолог Поляков рассказал, какие гормоны влияют на набор и на потерю веса

Гормон грелин вызывает чувство голода и вырабатывается в желудке, а гормон лептин, напротив, вызывает ощущение насыщения. Однако проблема ожирения зачастую не связана с гормонами, это — проблема головы, заявил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог Антон Поляков.

Есть гормоны, отвечающие за процесс накопления жировой ткани, это гормоны щитовидной железы — Т3, Т4. Важную роль в организме играют и половые гормоны.

«Есть половые гормоны, регулирующие количество жировой ткани, — это тестостерон у мужчин, это в принципе может быть неправильное соотношение тестостерона и эстрогена у женщин. Гормон стресса — кортизол — может способствовать преддиабетическому состоянию, способствовать набору веса, задержке жидкости, ожирению. На самом деле, много гормонов есть, которые способствуют набору веса за счет задержки жидкости в организме», — пояснил врач.

Вес, по словам специалиста, прежде всего связан с психологическим состоянием человека и его отношением к себе и к миру. БАДами и таблетками проблему ожирения решить нельзя, здесь нужно подключать психотерапию, заключил Поляков.