Здоровье 13 апреля 2023, 18:47 Эндокринолог Полина Игнатьева посоветовала есть пять раз в день

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В питании важно не только качество потребляемых продуктов, но и количество приемов пищи. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала эндокринолог Полина Игнатьева.

По ее словам, дробное питание улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также оно помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

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«Если же человек живет в мегаполисе, работает и испытывает постоянный стресс, он имеет право есть хотя бы три раза в день. Если перекусывать удобно, можно сделать три основных приема пищи и два перекуса», — сказала Полина Игнатьева.

Он добавила, что половину порции должны занимать овощи, а вторую — в разных частях белок и полезные углеводы.

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