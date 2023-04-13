13 апреля 2023, 18:47
Эндокринолог Полина Игнатьева посоветовала есть пять раз в день
В питании важно не только качество потребляемых продуктов, но и количество приемов пищи. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала эндокринолог Полина Игнатьева.
По ее словам, дробное питание улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также оно помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
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«Если же человек живет в мегаполисе, работает и испытывает постоянный стресс, он имеет право есть хотя бы три раза в день. Если перекусывать удобно, можно сделать три основных приема пищи и два перекуса», — сказала Полина Игнатьева.
Он добавила, что половину порции должны занимать овощи, а вторую — в разных частях белок и полезные углеводы.
Питание
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