Эндокринолог перечислил упражнения для снижения риска инсульта и рака

Небольшие физические нагрузки помогут снизить риск развития онкологии, инфаркта и инсульта. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, хорошо ездить на велосипеде хотя бы по 30 минут три раза в неделю. Эффективность этого способа показали недавнее исследование, в котором приняли участие перенесшие инфаркт миокарда. Речь идет о мужчинах от 27 до 54 лет. Об этом сообщила «Российская газета».

Сначала пациентов исследовали, а потом посоветовали совершать велопрогулки три раза в неделю по 30 минут. Придерживаться такого образа жизни следовало три месяца. При это нужно было выбрать нагрузку, которая обеспечивала 75% от максимальной частоты сердечных сокращений.

«В результате эксперимента у мужчин на 23% увеличился уровень хорошего холестерина, липидный или холестериновый профиль сильно улучшился», — сообщила врач.

Также занятия помогли сильно уменьшить уровень гормона эстрадиола — с 50,1 до 27,8 — с абсолютно повышенного значения до полной нормы. Эндокринолог отметила, что если уровень эстрадиола выше 40, то возрастает риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых катастроф.

«Как вы видите, достаточно скромная нагрузка в виде 30 минут езды на велосипеде три раза в неделю снижает риски онкологии, инфаркта и инсульта», — резюмировала Павлова.

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