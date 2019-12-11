Эндокринолог перечислил болезни-предшественники сахарного диабета

Наиболее известным фактором риска сахарного диабета является лишний вес. Однако предвестниками сахарного диабета могут быть и другие обстоятельства.

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«Лишний вес, безусловно, увеличивает риски развития не только диабета, но и многих других заболеваний. Например, онкология, болезни сердца и сосудов тоже могут возникнуть из-за ожирения. Но помимо этого фактора есть еще ряд моментов, на которые следует обратить внимание», — отметил Потешкин.

Врач уточнил, что одним из главных факторов риска является наследственность. Если у кого-то из ваших близких родственников был диабет, это повод периодически контролировать глюкозу крови.

Еще один повод обратить внимание на сахар крови для женщин — вес ребенка при рождении более 3600 граммов. Эндокринолог пояснил, что это может говорить о неправильной выработке инсулина в период беременности.

«Еще в зоне риска находятся девушки с диагнозом „поликистоз яичников“ (СПКЯ), а также мужчины и женщины с высоким уровнем холестерина, давлением и заболеваниями сердца, в особенности ишемическая болезнь», — рассказал Потешкин.

Как показало исследование специалистов из Стэнфордского университета, риск развития диабета снижается при уменьшении индекса массы тела (ИМТ). Причем работает это даже при наличии наследственного фактора. О проделанной работе рассказал сайт MedicalXpress.

Ученые изучили медицинские данные более 287 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет и провели компьютерное моделирование.

Результаты исследования показали, что снижение ИМТ на одну-две единицы снижало риск развития сахарного диабета на 1,37%.