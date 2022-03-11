Эндокринолог Павлова рассказала, зачем замачивать орехи и бобовые

Бобовые и орехи лучше замачивать в воде перед едой, и не только потому, что бобовые готовятся быстрее, а орехи становятся вкуснее. Дело в том, что замачивание избавляет эти продукты от вредной для человека фитиновой кислоты, рассказала изданию «Доктор Питер» врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Фитиновая кислота — вещество, которое препятствует усвоению железа, цинка, кальция фосфора и других полезных минералов, белков и жиров. И, если у животных в организме есть специальные ферменты, помогающие перерабатывать это вещество, то у человека защиты от фитиновой кислоты нет.

Поэтому продукты, в которых она содержится, необходимо вымачивать перед употреблением. В число таких продуктов входят фундук, миндаль, фасоль, горох, соя, арахис, грецкие орехи, пшеница, многие крупы и бобовые. Однако продолжительность замачивания может варьироваться в зависимости от продукта, написало ИА Nation News. Например, белый рис нужно держать в воде девять часов, коричневый — 12 часов, а для гречки хватит пяти часов.