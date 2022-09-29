Эндокринолог Павлова рассказала россиянам, как прогнать осеннюю хандру | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 13:42 Поделиться Telegram

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Viber Эндокринолог Павлова рассказала россиянам, как прогнать осеннюю хандру

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, каким образом можно прогнать осеннюю хандру и апатию.

По словам медика, причина такого состояния у многих людей кроется в нехватке витаминов. Кроме того, осенью резко уменьшается количество солнечного освещения, что выливается в сокращение синтеза серотонина.

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Хорошим стимулятором энергии является кофе, однако следует помнить, что этот напиток может давать и обратный эффект, написало utro.ru.

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«Одна-две чашки отдельно от основных приемов пищи — вполне приятный и правильный способ. Но когда кофе начинают пить слишком много, тем более с сахаром, молоком и во время еды — это уже не очень хорошая история», — добавила специалист.

Эндокринолог также посоветовала не налегать на сладости и выпечку.

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