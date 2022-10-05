Эндокринолог Павлова рассказала, о чем говорят сухость кожи и выпадение волос | 360°

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05 октября 2022, 19:42

Эндокринолог Павлова рассказала, о чем говорят сухость кожи и выпадение волос

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Повышенная сухость кожи и выпадение волос могут говорить о проблемах с щитовидной железой. Об этом в своем Telegram-канале написала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщила «Мослента».

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Врач рассказала, что такие симптомы могут указывать на развитие аутоиммунного тиреоидита. Это заболевание развивается вследствие выработки иммунной системой антител, разрушающих клетки щитовидной железы. Также пациенты с этим заболеванием сталкиваются с изменением голоса — он становится более низким и хриплым, написало ИА Nation News.

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