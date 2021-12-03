Эндокринолог Павлова рассказала, можно ли отличить обычную усталость от признаков заражения «омикрон»-штаммом

Одним из первых симптомов нового «омикрон»-штамма коронавируса называют выраженное чувство усталости. Однако отличить его от обычного утомления самостоятельно практически невозможно, рассказала в эфире радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Такой симптом при заражении связан с изменениями в иммунной и нервной системах, а также в работе головного мозга. Если вы внезапно почувствовали беспричинную усталость и слабость, обычно вам несвойственную, лучше обратиться к врачу.

«К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше — искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания», — сказала Павлова.