Эндокринолог Павлова рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет осенью | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber Эндокринолог Павлова рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет осенью Зухра Павлова: для укрепления здоровья необходимо есть капусту, тыкву и грибы Freepik.com

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет осенью. Об этом написал сайт kp.ru.

В первую очередь медик посоветовала обратить внимание на капусту.

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«Капуста — это источник ценнейших пищевых волокон и вещества сульфорафан, которое защищает нас от рака, от разных неопластических процессов в организме. Капуста очень разнообразна, есть и белая, и красная, брокколи, цветная. Все виды полезны и хороши, главное — капусту не жарить, тем более в панировке», — сказала врач.

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В тыкве, по словам специалиста, содержатся самые разные микроэлементы и пищевые волокна. Она может долго храниться, пролежав до самой весны.

Павлова также посоветовала осенью есть грибы, которые представляют пользу для здоровья кишечника.

«И еще грибы — источник микроэлементов, в частности витаминов группы В. Так что, главное в них — не белок, а микроэлементы и клетчатка», — заключила медик.

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