Эндокринолог Павлова рассказала, как выглядеть младше своих лет

Эндокринолог Зухра Павлова дала рекомендации, которые помогут выглядеть младше своего возраста. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

«Я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые выглядят значительно моложе своих ровесников из-за того, что соблюдают совершенно конкретные правила», — заявила Павлова.

По данным газеты «Петербургский дневник», следует правильно питаться, заниматься спортом и внимательно следить за здоровьем.

«Зубы надо вставлять, от них очень многое зависит. Больной желудок — лечить, от ожирения — избавляться, сухую кожу — мазать кремом», — посоветовала врач.

Она уточнила, что с возрастом на поддержание организма уходит все больше сил и времени. Павлова отметила, что это нормально, и взамен человек получает возможность полноценно жить, быть подвижным и в ясном сознании.

Ранее специалисты назвали масла, которые помогают продлить молодость кожи. К таковым относятся масло шалфея, герани и виноградных косточек. Они уточнили, что грамотное применение масел продлит красоту кожи.