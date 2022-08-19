Эндокринолог Павлова рассказала, как оставаться здоровым осенью и зимой

Осенью и зимой многие люди сталкиваются с проблемами со здоровьем. Эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор бестселлера «Обман веществ» и канала Доктор Павлова Зухра Павлова рассказала, как не заболеть в этот период. Ее слова процитировал сайт kp.ru.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо вакцинироваться. Это поможет защититься от коронавируса, от гриппа, а также от пневмококковой инфекции.

Кроме того, в конце лета необходимо запастись овощами на холодный период. Они помогут восполнить недостаток витаминов.

Медик рассказала, что особого внимания требует уход за кожей. Осенью и зимой она может сохнуть и трескаться. Стоит использовать жирные крема и защищать кожу от мороза. Если же вы столкнулись с серьезными проблемами, необходимо обратиться к дерматологу за помощью.

Еще одним важным пунктом в период холодов является забота об эмоциональном состоянии. Справиться с хандрой можно с помощью Омега-3 или магния, а также занятий спортом и прогулок на свежем воздухе.