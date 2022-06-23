Эндокринолог Павлова рассказала, как избежать болезни, погубившей Пьера Нарцисса

Певец и музыкант Пьер Нарцисс умер в возрасте 46 лет от последствий подагры. Врач-эндокринолог Зухра Павлова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, как избежать этой болезни.

«В особой группе риска по подагре люди, злоупотребляющие мочегонным. Я знаю этих прекрасных девушек, которые пьют мочегонные, чтобы увидеть желанные цифры на весах. Зачем вам эти мнимые достижения, ведь в реальности вы не худеете, а только подрываете здоровье?» — сказала врач.

Для того, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать питьевой режим и следить за работой кишечника. При подозрениях на подагру нужно сдать несколько анализов: клинический анализ крови, ураты (мочевой кислоты) в сыворотки крови, общий анализ мочи, суточный анализ мочи.