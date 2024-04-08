Здоровье 08 апреля 2024, 15:32 Эндокринолог Павлова рассказала, что протеин не может быть полноценным перекусом

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Протеин можно сделать полноценным перекусом, только если добавить в него растительную клетчатку — яблоко, овощи, салат. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, написал сайт kp.ru.

Медик пояснила, что переизбыток белка может привести к накоплению жира. Кроме того, коктейли на основе протеина не помогут насыщению.

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Для формирования мышечной массы время от времени действительно можно использовать протеин, но не стоит делать из него полноценный прием пищи, добавила Павлова.