Здоровье 18 сентября 2023, 13:49 Эндокринолог Павлова рассказала, что привычка прилечь после еды может обернуться грыжей

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Люди, которые любят полежать после сытного обеда, рискуют заработать грыжу пищевого отверстия диафрагмы. Об этом Utro.ru рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Она рассказала, что при изжоге, рвоте, икоте, одышке, боли в зоне грудины и области сердца, затрудненном глотании стоит обратится к врачу. Это может говорить о том, что у человека уже есть грыжа. Тем же, кто привык лежать после еды, стоит сменить эту привычку на отдых в сидячем положении, добавила врач.

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