18 сентября 2023, 13:49
Эндокринолог Павлова рассказала, что привычка прилечь после еды может обернуться грыжей
Люди, которые любят полежать после сытного обеда, рискуют заработать грыжу пищевого отверстия диафрагмы. Об этом Utro.ru рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
Она рассказала, что при изжоге, рвоте, икоте, одышке, боли в зоне грудины и области сердца, затрудненном глотании стоит обратится к врачу. Это может говорить о том, что у человека уже есть грыжа. Тем же, кто привык лежать после еды, стоит сменить эту привычку на отдых в сидячем положении, добавила врач.
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