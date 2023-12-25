Здоровье 25 декабря 2023, 17:41 Эндокринолог Павлова рассказала, что несоблюдение режима сна может стать причиной развития деменции

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Исследование ученых показало, что 90% людей с деменцией столкнулись с нарушениями сна еще до появления явных симптомов заболевания. Дело не только в его продолжительности, но и соблюдении режима. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, написал «ФедералПресс».

Медик предупредила, что каждый день следует спать одинаковое количество часов, даже во время отпуска и выходных.

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«Рекомендуемая продолжительность сна — семь-восемь часов, при этом ложиться лучше не позже 22:30», — сообщила Павлова.