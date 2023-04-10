Здоровье 10 апреля 2023, 18:26 Эндокринолог Павлова рассказала, что кефир перед сном может привести к преддиабету

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Полезный кефир, который популярен в качестве последнего приема пищи у сторонников здорового образа жизни, может вызывать преддиабетическое состояние, если употреблять его перед сном. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«У кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. То есть если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы в крови», — сказала врач.

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Она добавила, что печень начнет сразу усиленно производить глюкозу, чтобы восполнить дефицит. Таким образом, утром человек проснется с повышенным уровнем сахара в крови. Зухра Павлова добавила, что перед сном лучше вообще ничего не есть и пить только воду.

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