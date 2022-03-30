Эндокринолог Павлова рассказала, что авокадо способно снизить сахар и холестерин

Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему авокадо обладает незаменимыми свойствами, несущими пользу для любого человека. Об этом написала «Российская газета».

По словам медика, в нем содержится группа витаминов В, фолиевая кислота, калий, витамин К, магний, бор, фосфор, цинк и другие полезные вещества. Люди страдающие диабетом, могут смело употреблять его в пищу из-за полного отсутствия в нем сахаров.

«Низкий гликемический индекс легко встраивает его в рацион людей с ограничением углеводов», — отметила Павлова.

Люди с повышенным холестерином могут также смело есть авокадо, поскольку там содержится олеиновая кислота и фитостеролы. Эти вещества как раз и способствуют снижению холестерина в крови, сообщил сайт «Русская планета».

Авокадо поможет добиться чувства насыщения и восполнить организм недостатком клетчатки, полезных жиров и витаминов. Оно также положительно влияет на работоспособность мозга и на работу сердца, заключила эндокринолог.