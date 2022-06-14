Эндокринолог Павлова рассказала, чем вредны фастфуд и сладости

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что фастфуд и сладости допустимо есть на диете в небольших количествах. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Врач пояснила, что поправляются не от вредной еды, а от потребления слишком большого количества калорий. Но часто есть бургеры и пончики все равно не стоит, так как они не безопасны для здоровья.

«Множество трансжиров, которые очень сильно влияют на сердечно-сосудистую систему», — пояснила Павлова.

Она добавила, что для организма также вредны соусы и большое количество соли. Кроме того, врач пояснила, что при регулярном потреблении такой еды у человека не будет сил на занятия спортом, поэтому вести здоровый образ жизни при таком питании невозможно.

Но если позволять себе что-то вредное изредка, никакого вреда от этого не будет, заключила Павлова.

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