Здоровье 18 ноября 2022, 15:41 Эндокринолог Павлова рассказала, чем полезны ежедневные прогулки Эндокринолог Павлова: около 25 минут ежедневной ходьбы помогут улучшить здоровье Сайт мэра и правительства Москвы

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Около 25 минут ежедневной ходьбы помогут улучшить здоровье и качество жизни. Об этом в своем Telegram-канале рассказала эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова, написал сайт kp.ru.

Медик посоветовала заменить подъем на лифте подъемом по ступенькам. Тем, кто передвигается по городу на машине, можно припарковать ее за несколько кварталов до нужного места и прогуляться пешком.

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«А если выполнять рекомендацию ВОЗ и увеличить физическую активность до 150 минут в неделю, смертность снижается на 50%», — отметила медик.

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Павлова также прокомментировала исследование ученых из испанской провинции Бискайя, которые доказали, что даже семь минут ежедневной физической активности приносят пользу для здоровья.

По ее словам, людям с ожирением и диабетом не поможет исключительно медикаментозная помощь. Сила лечения заключается в комплексном подходе — медикаменты плюс физическая активность.