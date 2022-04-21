Эндокринолог Павлова рассказала, чем можно заменить картофель и макароны

Врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала россиянам заменить гарниры из картофеля и макарон на овощи. Также, по ее словам, вместо углеводного гарнира можно использовать салат. Об этом написал «ФедералПресс».

Павлова пояснила, что в макаронах и картофеле содержится слишком много быстрых углеводов, и человек может легко набрать лишний вес, особенно если употребляет эти продукты на ужин.

«Они крахмалистые, в них много простых углеводов. Соответственно, на них очень просто набрать вес. Поэтому лучше их есть в ограниченном количестве», — сказала эндокринолог.

В качестве гарнира, на взгляд врача, отлично подойдет капуста разных сортов, фасоль, тыква, кабачки, шпинат, грибы, авокадо, огурцы и помидоры, спаржа, морковь и свекла.

«Я бы посоветовала на ужин вареные овощи, чтобы немного помочь своему пищеварительному тракту. И обязательно пейте больше воды, так как клетчатка, находящаяся в овощах, ее требует. И при дефиците начнет тянуть воду из организма», — резюмировала специалист