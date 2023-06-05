Здоровье 05 июня 2023, 18:37 Эндокринолог Павлова призвала отказаться от каш быстрого приготовления

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Каши быстрого приготовления не только не полезны, но могут даже навредить организму. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на эндокринолога Зухру Павлову.

Она рассказала, что после обработки, которой подвергаются каши-минутки, в них не остается полезных веществ. Кроме того, в них почти нет сложных углеводов, которые и дают заряд бодрости. Наконец, такие каши обычно содержат очень много сахара, что может провоцировать набор лишнего веса.

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Врач посоветовала завтракать грубыми овсяными хлопьями с сухофруктами. Их достаточно залить водой и дать настояться полчаса.

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