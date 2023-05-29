29 мая 2023, 16:59
Эндокринолог Павлова посоветовала избавлять минералку от газов
Газированная минеральная вода может навредить гортани и слизистой, поэтому пить ее нужно правильно. Об этом «Российской газете» рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По ее словам, перед употреблением минералку лучше избавить от газов. Сделать это можно двумя способами. Во-первых, как отметили «Народные новости», просто оставить открытую емкость на пару часов.
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«Или, если хочется выпить быстро, — интенсивно помешать воду ложкой», — рассказала Зухра Павлова.
Питание
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