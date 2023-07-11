Здоровье 11 июля 2023, 16:22 Эндокринолог Павлова порекомендовала пить больше воды для увлажнения кожи

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова порекомендовала россиянам для здоровой и красивой кожи пить больше воды. Об этом написал «ФедералПресс».

Как отметила специалист, любое внутреннее воспаление сразу же отражается на коже, поэтому так важно следить за здоровьем органов.

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Помимо водного баланса, эндокринолог напомнила о соблюдении режима сна и отдыха, а также посоветовала есть больше белка.