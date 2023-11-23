Здоровье 23 ноября 2023, 15:44 Эндокринолог Павлова порекомендовала исключить из завтрака апельсиновый сок и бекон

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Жареный бекон и апельсиновый сок — не самые лучшие продукты для завтрака. Об этом в своем Telegram-канале написала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, в апельсиновом соке содержится много сахара, который через короткое время вызывает приступ голода и приводит к набору лишнего жира, сообщил сайт kp.ru.

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Что касается жареного бекона, то он «убивает» молодость и портит здоровье, добавила специалист.