12 июля 2023, 16:39
Эндокринолог Павлова порекомендовала есть суп тем, кто стремится похудеть в короткие сроки
Врач-эндокринолог из клиники МГУ Зухра Павлова в своих социальных сетях порекомендовала худеющим ежедневно есть суп, а также выпивать стакан теплой воды до обеда. Ее слова передал сайт kp.ru.
Специалист объяснила, что теплая вода заполняет желудок и стимулирует выработку гормона насыщения — холецистокинина.
Реклама
Что касается супа, он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи. Такие супы как борщ, щи, уха или овощной также способствуют выработке холецистокинина.
Еда
Врачи
Реклама
Реклама