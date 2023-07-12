Здоровье 12 июля 2023, 16:39 Эндокринолог Павлова порекомендовала есть суп тем, кто стремится похудеть в короткие сроки

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Врач-эндокринолог из клиники МГУ Зухра Павлова в своих социальных сетях порекомендовала худеющим ежедневно есть суп, а также выпивать стакан теплой воды до обеда. Ее слова передал сайт kp.ru.

Специалист объяснила, что теплая вода заполняет желудок и стимулирует выработку гормона насыщения — холецистокинина.

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Что касается супа, он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи. Такие супы как борщ, щи, уха или овощной также способствуют выработке холецистокинина.