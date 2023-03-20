Здоровье 20 марта 2023, 15:14 Эндокринолог Павлова поделилась советами, которые помогут похудеть к лету Эндокринолог Павлова посоветовала исключить избыточные приемы пищи, чтобы похудеть к лету freepik

Читать 360tv в

Весной перед многими людьми встает вопрос о том, как похудеть к пляжному сезону. Эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова поделилась советами, как избавиться от лишнего веса. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал медика.

По словам специалиста, крайне важно поставить перед собой четкую цель. Хорошим мотиватором может стать желание влезть в красивый наряд, который на размер меньше вашего.

Для начала врач посоветовала в течение недели записывать все приемы пищи. Ведение дневника питания поможет определить, какие ошибки вы совершаете во время употребления еды. После стоит исключить из своего рациона поздние приемы пищи, а также избыточные.

Павлова подчеркнула, что во время еды важно тщательно пережевывать пищу. Таким образом чувство насыщения придет намного быстрее и вы съедите меньше, чем могли бы. Кроме того, хорошей альтернативой частым приемам пищи может стать вода.