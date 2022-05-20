Эндокринолог Павлова объяснила, почему витамины могут привести к нежелательным последствиям

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала, что иногда прием витаминов может привести к нежелательным последствиям, например, к набору лишнего веса. С чем это связано, она объяснила в эфире радиостанции Sputnik.

«В народе витамины называют стимулирующими веществами. Это неправильное определение, с медицинской точки зрения, но люди любят так говорить. Витамины действительно разгоняют метаболизм и повышают аппетит. Дополнительные килограммы набираются в период приема витаминов не потому, что эти препараты сами по себе содержат калории, а потому, что они стимулируют желание есть», — отметила Павлова.

Она добавила, что людям, принимающим витамины на постоянной основе, следует больше заниматься спортом и питаться правильно. Когда мы едим, мы не должны смотреть телевизор или делать что-то еще, поскольку пища плохо усваивается и не дает насыщения. В связи с этим появляется лишний вес и нежелательные килограммы.