Эндокринолог Павлова объяснила, почему важно контролировать количество выпитой воды

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что вода для человеческого организма является крайне важным элементом, поскольку все биохимические процессы в теле человека происходят только в воде. О том, почему ее потеря может привести к опасности, написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, больше всего люди теряют жидкости во время болезни. Чтобы человек оставался здоровым, он должен следить за тем, сколько воды пришло в его организм и сколько вышло.

В день взрослый человек с нормальной массой тела должен употреблять не менее двух литров воды. А во время болезни это количество возрастает вдвое.

«При повышении температуры тела на один градус неосязаемые потери (с дыханием и через кожу. — прим. ред.) повышаются на 500 миллилитров в сутки. Это существенно. Получается, что в среднем мы теряем от 2300 до 3100 жидкости в сутки», — пояснила эндокринолог.

Больше всего воды человек получает из различных напитков, еще 800-1000 миллилитров приходит вместе с продуктами питания. Количество воды, которая образуется в организме сама, составляет примерно 300-400 миллилитров.