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    22 апреля 2022, 11:48

    Эндокринолог Павлова объяснила, почему важно контролировать количество выпитой воды

    Оксана Лавнюженко

    Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что вода для человеческого организма является крайне важным элементом, поскольку все биохимические процессы в теле человека происходят только в воде. О том, почему ее потеря может привести к опасности, написал «ФедералПресс».

    Эндокринолог Павлова объяснила, почему важно контролировать количество выпитой воды

    По словам специалиста, больше всего люди теряют жидкости во время болезни. Чтобы человек оставался здоровым, он должен следить за тем, сколько воды пришло в его организм и сколько вышло.

    В день взрослый человек с нормальной массой тела должен употреблять не менее двух литров воды. А во время болезни это количество возрастает вдвое.

    «При повышении температуры тела на один градус неосязаемые потери (с дыханием и через кожу. — прим. ред.) повышаются на 500 миллилитров в сутки. Это существенно. Получается, что в среднем мы теряем от 2300 до 3100 жидкости в сутки», — пояснила эндокринолог.

    Больше всего воды человек получает из различных напитков, еще 800-1000 миллилитров приходит вместе с продуктами питания. Количество воды, которая образуется в организме сама, составляет примерно 300-400 миллилитров.