26 мая 2023, 17:10
Эндокринолог Павлова объяснила, что запор и потеря веса говорят о проблемах с щитовидкой
Частые запоры и слишком быстрое похудение могут свидетельствовать о нарушениях в работе щитовидной железы. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Она объяснила, что также о проблемах говорит чувство постоянной усталости. Также пациенты жалуются на замерзшие руки и нарушение когнитивных функций. Кроме того, ухудшается аппетит, начинает отекать кожа вокруг глаз, появляется сухость кожи. Все это может быть проявлением гипотиреоза.
Болезни
Реклама
Реклама