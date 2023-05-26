Здоровье 26 мая 2023, 17:10 Эндокринолог Павлова объяснила, что запор и потеря веса говорят о проблемах с щитовидкой

Читать 360tv в

Частые запоры и слишком быстрое похудение могут свидетельствовать о нарушениях в работе щитовидной железы. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она объяснила, что также о проблемах говорит чувство постоянной усталости. Также пациенты жалуются на замерзшие руки и нарушение когнитивных функций. Кроме того, ухудшается аппетит, начинает отекать кожа вокруг глаз, появляется сухость кожи. Все это может быть проявлением гипотиреоза.

Авторы: