Здоровье 22 апреля 2024, 16:14 Эндокринолог Павлова: не стоит употреблять более 2-3 литров воды в день

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Переизбыток воды оказывает крайне негативное воздействие на работу почек и сердца. Не стоит употреблять более двух-трех литров жидкости в день, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщил сайт Neva.Today.

По словам специалиста, норма для взрослого человека в сутки — около двух литров воды на каждые 60 килограммов веса. Этого будет достаточно для благоприятной работы организма и поддержания здорового метаболизма.

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Если захотелось пить ночью, не стоит это игнорировать. Стакан воды поможет избежать ночного обезвоживания, отметила Павлова.