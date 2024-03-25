Здоровье 25 марта 2024, 16:01 Эндокринолог Павлова назвала желание есть все подряд минусом интервального голодания

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в беседе с изданием kp.ru перечислила минусы интервального голодания. По ее словам, такая диета лишь ухудшает состояние организма, даже если человеку так не кажется на первый взгляд.

Многие люди заблуждаются, когда думают, что на протяжении восьми часов можно есть все и в неограниченных количествах. Такой подход — один из минусов интервального голодания.

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«Большая ошибка многих: если восемь часов можно есть все, то можно есть тазами и бочками, включая целый торт. А повышенный калораж рациона — прямой путь к ожирению», — сказала медик.

При этом эндокринолог отметила важность завтрака, который пропускается при интервальном голодании. К небольшой порции каши должны прилагаться белки: яйца, творог, птица.